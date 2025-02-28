Специалисты из Японии создали новый сверхэластичный сплав титана и алюминия, который сочетает легкость, прочность и гибкость. Этот материал способен сохранять свои свойства в широком диапазоне температур.

Ученые из Японии представили новый сплав, который обещает изменить подход к материалам с эффектом памяти. Этот титано-алюминиевый сплав не только легкий и прочный, но и обладает уникальной способностью сохранять свою эластичность в экстремальных температурных условиях. Исследования, проведенные в Университете Тохоку, показывают, что данный материал может работать при температурах от -269 °C до +127 °C, что значительно расширяет его область применения.

Традиционные сплавы с эффектом памяти обычно ограничены узким диапазоном рабочих температур. Это делает их применение в экстремальных условиях, таких как космос или глубокие водоемы, затруднительным. Новый сплав Ti-Al-Cr, разработанный японскими учеными, решает эту проблему, обеспечивая стабильные характеристики в гораздо более широком температурном диапазоне.

Сплав Ti-Al-Cr, помимо своих уникальных механических свойств, также отличается биосовместимостью и устойчивостью к коррозии. Это делает его подходящим для использования в медицинских имплантатах, где важна интеграция с человеческим организмом. Его модуль Юнга, близкий к жесткости человеческой кости, позволяет использовать этот материал в биомедицинских приложениях, где традиционные титановыми сплавы могут оказаться слишком жесткими.

С учетом того, что новый сплав можно производить с использованием существующих технологий, его внедрение в промышленность выглядит вполне реальным.