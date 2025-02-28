Apple столкнулась с иском от группы потребителей, которые утверждают, что реклама углеродной нейтральности Apple Watch вводит в заблуждение. Иск касается моделей Series 9, SE и Ultra 2, и требует пересмотра маркетинговых заявлений компании.

Компания Apple оказалась в центре судебного разбирательства, связанного с ее заявлениями о углеродной нейтральности для моделей Apple Watch. Потребители утверждают, что реклама часов, как «углеродно-нейтральных», не соответствует действительности, и это создало ложное представление о реальном воздействии компании на окружающую среду.

В иске, поданном против Apple, говорится, что часы Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE не соответствуют заявленным стандартам углеродной нейтральности. Истцы, среди которых покупатели из нескольких штатов, утверждают, что компания использует маркетинговые уловки, чтобы создать иллюзию экологичности своих продуктов. Apple позиционирует эти устройства как углеродно-нейтральные благодаря сокращению выбросов и покупке углеродных кредитов, однако истцы утверждают, что такие меры не обеспечивают реального сокращения выбросов.

Ключевыми моментами иска стали два проекта, в которые Apple инвестировала для компенсации своих выбросов. Один из проектов находится в Китае, а другой — в национальном лесу Кении. Истцы отмечают, что эти проекты не принесли значительных результатов и не способствовали реальному снижению углеродного следа. Например, кенийский проект защищает леса, которые уже охраняются с 1983 года, а китайский проект реализуется в области, где леса и так уже существуют.

Истцы также утверждают, что заявления Apple о том, что эти проекты позволили избежать выбросов углерода, являются неверными. По их мнению, сокращение выбросов произошло бы и без участия компании. Они подчеркивают, что подобные маркетинговые практики нарушают права потребителей, так как вводят их в заблуждение и затрудняют осознанный выбор.

Судебное дело, зарегистрированное под номером 5:25-cv-02043, находится на рассмотрении в Окружном суде США в Северной Калифорнии. Истцы требуют пересмотра заявлений Apple и компенсации за финансовые потери, которые они понесли, полагаясь на ложные рекламные утверждения.