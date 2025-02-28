На выставке MWC 2025 представлен Tecno Spark Slim — самый тонкий смартфон в мире с аккумулятором на 5200 мАч. Устройство обладает впечатляющим AMOLED-дисплеем и быстрой зарядкой.

Tecno анонсировала свой новый смартфон Spark Slim на выставке MWC 2025. Этот ультратонкий телефон толщиной всего 5,75 мм.

Spark Slim выделяется 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает 4500 нит, что позволяет комфортно использовать его даже при ярком солнечном свете. Для создания корпуса использованы переработанный алюминий и нержавеющая сталь.

Несмотря на тонкий профиль, Tecno оснастила смартфон аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Внутри работает восьмиядерный процессор, хотя точные характеристики пока не раскрыты.

Для любителей фотографий Spark Slim предлагает двойную 50-мегапиксельную камеру на задней панели и 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Официальная презентация устройства пройдет на MWC 2025 с дополнительными подробностями о ценах и доступности.