BMW объявила о планах начать производство новых моделей электромобилей в Мюнхене летом 2026 года. Завод перепрофилируется для выпуска исключительно электрических автомобилей, что соответствует стратегии компании по увеличению доли электромобилей на рынке.

Компания BMW нацелилась на значительное расширение своего присутствия в сегменте электромобилей. В рамках этой стратегии завод в Мюнхене будет перепрофилирован для производства исключительно электрических моделей, что соответствует мировым трендам на устойчивую мобильность.

Запуск нового поколения автомобилей, известных как NEUE KLASSE, намечен на лето 2026 года. В данный момент на заводе продолжается строительство новых производственных цехов, включая кузовной и сборочный участки. По словам руководителя завода Петер Вебера, новый завод будет отличаться высокой гибкостью и инновационными решениями, что позволит значительно улучшить производственные процессы.

С 2027 года завод в Мюнхене полностью перейдет на выпуск электромобилей, что должно повысить эффективность производства. Первая партия предсерийных автомобилей нового поколения будет собрана на опытном заводе BMW в конце этого года. Вебер также отметил, что новая архитектура транспортных средств позволит сократить производственные затраты и оптимизировать процессы.

Эти изменения помогут BMW укрепить свои позиции на рынке электромобилей и соответствовать требованиям современного потребителя.