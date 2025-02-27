Слухи о Half-Life 3 становятся все более обоснованными: Valve готовится анонсировать игру в 2025 году. На данный момент проект находится на завершающей стадии разработки и тестирования.

Слухи о Half-Life 3 продолжают набирать популярность, и, похоже, они становятся все более правдоподобными. По информации, поступившей от источников, игра достигла значительного прогресса, и Valve намерена анонсировать ее в 2025 году. На данный момент разработка находится на завершающей стадии, что вызывает интерес среди поклонников.

Недавние отчеты указывают на то, что Valve сосредоточилась на оптимизации Half-Life 3. Появившееся новое видео подтверждает, что игра движется к стадии тестирования, которая должна начаться в конце 2024 года. Тайлер МакВикер, известный инсайдер, отметил, что компания имеет привычку перезапускать проекты после крупных праздников, однако в случае с Half-Life 3 такого не произошло.

Интересно, что изменения в разработке ограничиваются небольшими обновлениями, что характерно для финальных этапов. По данным, полученным от датамайнеров, команда Valve активно работает над оптимизацией, чтобы обеспечить необходимую вычислительную мощность для сложного поведения искусственного интеллекта, который ожидается в игре.





Фанаты осторожны в своих ожиданиях, так как Valve долгое время сохраняла молчание по поводу проекта. Однако недавние утечки и подтверждения прогресса разработки подогревают интерес к игре. Как объясняет пользователь Reddit Stannis_Loyalist, ссылка на AI_BaseNPC — это прямой намек на Half-Life 3, поскольку она использовалась в прошлых играх IP. Более того, ни Dota 2, ни Deadlock не используют AI_BaseNPC. Если все пойдет по плану, поклонники смогут увидеть официальный анонс уже в нынешнем году.