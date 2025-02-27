Популярный YouTube-блогер MrBeast, известный своими масштабными челленджами и щедрыми розыгрышами, ведет переговоры о привлечении сотен миллионов долларов для своего медиабизнеса. Его холдинговая компания уже оценивается в $5 миллиардов.

MrBeast, или Джимми Дональдсон, — один из самых известных блогеров на YouTube в США. Его видео с масштабными челленджами и розыгрышами призов собирают миллионы просмотров и привлекают огромную аудиторию. В настоящее время MrBeast ведет переговоры о привлечении нескольких сотен миллионов долларов для расширения своего бизнеса, который включает в себя не только видеопродукцию, но и другие проекты.

По информации, полученной от источников, его холдинговая компания оценивается примерно в $5 миллиардов. MrBeast общается с финансовыми учреждениями и состоятельными людьми, обсуждая возможность инвестирования в свои проекты. Переговоры находятся на ранней стадии, и пока неизвестно, кто именно станет инвестором и на каких условиях.

В числе его бизнес-проектов — шоколадный бренд Feastables, закусочная компания Lunchly и студия по производству видео. В 2024 году MrBeast заработал более $400 миллионов на своих начинаниях. Его YouTube-канал насчитывает 367 миллионов подписчиков, что делает его самым крупным на данной интернет-платформе.

Кроме того, MrBeast создал шоу для Amazon Prime Video, которое стало самым просматриваемым сериалом без сценария в истории сервиса. Однако он столкнулся с убытками при производстве первого сезона, потратив слишком много средств.