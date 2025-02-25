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SpaceX объяснила, что причиной взрыва Starship Flight 7 стала утечка в двигательной системе
SpaceX раскрыла детали инцидента с Starship Flight 7, произошедшего в январе, в связи с предстоящим полетом Starship Flight 8. Утечка в двигательной системе стала причиной взрыва, но системы безопасности сработали корректно.

В январе этого года SpaceX столкнулась с серьезной проблемой во время испытательного полета Starship Flight 7. Теперь, когда компания готовится к следующему запуску, она поделилась подробностями о том, что произошло, и как планирует избежать повторения инцидента. Информация, предоставленная SpaceX, помогает понять, какие факторы привели к неудаче и какие меры предприняты для улучшения конструкции.

По словам SpaceX, основной причиной взрыва во время Flight 7 стали неожиданно сильные вибрации, возникшие во время полета. Эти вибрации привели к утечке в системе двигателей, которая в итоге вызвала пожар. В результате этого инцидента двигатели Raptor отключились, что и стало причиной потери корабля. Однако, несмотря на катастрофу, все системы безопасности сработали так, как и ожидалось. Это позволило уничтожить корабль до того, как он смог бы создать угрозу для окружающей среды.

После анализа ситуации, SpaceX и ее глава Илон Маск подтвердили, что утечка произошла в нижней части ракеты. Данные о двух вспышках, произошедших после старта, стали ключевыми для понимания проблемы. Первая вспышка зафиксировала повышенное давление в области вакуумных двигателей, расположенных в центре второй ступени Starship. После этого последовала вторая вспышка, в результате которой пять из шести двигателей отключились в рамках контролируемой последовательности. На этом этапе команда потеряла связь с кораблем, и последняя передача данных произошла на восьмой минуте полета.

Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, SpaceX провела более длительный статический пожар, в ходе которого протестировала различные профили оборудования в топливных магистралях. Эти тесты выявили аномалии и помогли внести изменения в конструкцию. Директор по проектированию Starship Шана Диез отметила, что одно из изменений стало вероятной причиной возникших проблем.

Предстоящий полет Starship Flight 8 запланирован на пятницу, и SpaceX уверена, что большинство целей, которые не были достигнуты в предыдущем полете, будут выполнены. К ним относятся запуск демонстрационных полезных нагрузок Starlink и повторный запуск двигателей Raptor в космосе. Также планируется испытание на зацепление с башней, что является важным этапом для дальнейших запусков.

Изменения, которые SpaceX внедрила в конструкцию, касаются топливных магистралей, температуры топлива и тяги двигателей. Кроме того, компания добавит новые вентиляционные отверстия и систему продувки в будущие версии Starship, что должно помочь избежать повторения инцидента.

#илон маск #spacex #starship #flight 7 #flight 8
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