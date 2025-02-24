Китайская ассоциация легковых автомобилей скорректировала прогноз на 2025 год, предсказывая рост розничных продаж и экспорта. Ожидается, что продажи легковых автомобилей достигнут 23,43 миллиона единиц, а экспорт — 5,27 миллиона.

Ассоциация легковых автомобилей Китая обновила свои прогнозы по продажам и экспорту на 2025 год. Генеральный секретарь Цуй Дуншу отметил, что изменения основаны на положительных показателях отрасли и государственной политике, направленной на стимулирование потребления.

Согласно новым данным, розничные продажи легковых автомобилей в 2025 году составят 23,43 миллиона единиц, что на 2% больше по сравнению с предыдущими оценками. Экспорт автомобилей также ожидает роста: прогнозируется, что он достигнет 5,27 миллиона единиц, увеличившись на 10%. Однако этот показатель на 30 000 единиц ниже январского прогноза.

Ассоциация также предсказывает, что оптовые продажи новых энергетических транспортных средств вырастут на 28%, составив 15,65 миллиона единиц. В то же время общие оптовые продажи автомобилей в стране должны достичь 32,66 миллиона, что на 4% больше.

С учетом текущего уровня запасов, который составляет 2,99 миллиона единиц, ассоциация не видит серьезных проблем с утилизацией. В условиях ценовой конкуренции китайским автопроизводителям рекомендуется внимательно следить за политической ситуацией и адаптировать свои стратегии, чтобы оптимально управлять производственными и сбытовыми процессами.