Компания YY Voice анонсировала запуск нового продукта YYDS, интегрированного с платформой DeepSeek. Этот инструмент обещает пользователям низкую задержку и отсутствие заиканий, что улучшает качество взаимодействия.

Сегодня компания YY Voice сообщила о запуске нового продукта под названием YYDS, который интегрирован с платформой DeepSeek. Это решение разработано с целью улучшения пользовательского опыта в голосовых сообщениях и потоковой передаче.

YYDS представляет собой результат работы большой модели искусственного интеллекта, отвечающей на требования пользователей. По информации от представителей компании, новый продукт решает проблемы, связанные с задержкой и медленным откликом, благодаря оптимизации серверов. Теперь пользователи смогут наслаждаться плавным взаимодействием без заиканий.

YY Voice, основанная в Гуанчжоу, известна своими приложениями для голосового общения и потокового видео. С момента своего основания в 2008 году компания выпустила ряд популярных в Китае продуктов, включая YY Live и Baizhan Live. В будущем YY планирует расширять интеграцию своих сервисов с DeepSeek, создавая интеллектуальное сообщество и новые функции.