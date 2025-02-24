Некоторые высокопоставленные чиновники администрации Трампа выступили против приказа Илона Маска, требующего от федеральных служащих подвести итоги своей работы.

Недавний указ Илона Маска, касающийся подведения итогов работы федеральными служащими, вызвал бурную реакцию среди американских чиновников. В ответ на ультиматум, который Маск разослал по всем федеральным ведомствам, некоторые руководители, включая директора ФБР и директора национальной разведки, призвали своих сотрудников игнорировать требования, что привело к значительным трениям внутри администрации.

Проблема возникла, когда Маск, известный своими амбициозными планами по реформированию федеральной бюрократии, потребовал от государственных служащих предоставить отчеты о своих достижениях за прошедшую неделю. Он предупредил, что невыполнение этого требования будет расценено как отставка. Однако чиновники, включая директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки США Тулси Габбард, быстро отреагировали, приказывая своим подчиненным не выполнять указания Маска. Это создало своего рода "забастовку" в федеральных органах, где многие сотрудники оказались в неведении о том, как действовать.

Эта ситуация подчеркивает растущее недовольство среди чиновников, которые выражают обеспокоенность по поводу концентрации власти у Маска. Некоторые из них считают, что его подход к управлению государственными делами слишком агрессивен и не учитывает специфику работы различных агентств. В частности, в министерстве обороны и других ведомствах начали поступать указания игнорировать требования Маска, что фактически отменяло его директиву.

Интересно, что даже федеральные судьи получили электронные письма от Маска, но административный офис судов сообщил им, что это сообщение не имеет отношения к судебной власти. Подобные действия Маска вызывают вопросы о его полномочиях и о том, насколько он может вмешиваться в работу органов, которые традиционно действуют независимо от исполнительной власти.

Американские чиновники, работающие в сфере национальной безопасности и правоохранительных органов, также начали открыто выражать свое недовольство. Исполняющий обязанности директора по персоналу в Пентагоне заявил, что министерство будет проводить свои проверки в соответствии с установленными процедурами, а не по указанию Маска. Это заявление стало знаковым, поскольку оно демонстрирует, что даже среди сторонников Трампа есть те, кто готов открыто выступить против Маска.

Ситуация осложняется тем, что Маск не оставляет без внимания тех, кто осмеливается критиковать его. В ответ на публичные замечания одного из высокопоставленных чиновников Министерства обороны, Маск в своем посте в соцсетях заявил, что таким людям стоит искать новую работу.