Компания Netease уволила директора и всю команду, работавшую над Marvel Rivals, несмотря на успешный старт игры. Увольнения вызваны организационными изменениями и оптимизацией разработки.

Netease уволила директора Таддеуса Сассера и всю команду разработчиков Marvel Rivals. Это решение стало неожиданным, учитывая, что игра принесла 136 миллионов долларов всего за месяц после релиза и привлекла более 20 миллионов игроков.

В заявлении Netease говорится, что увольнения произошли по организационным причинам и для повышения эффективности разработки. Несмотря на успех Marvel Rivals, студия решила провести оптимизацию, что вызвало недоумение среди фанатов и специалистов отрасли.

Таддеус Сассер поделился своими мыслями о ситуации на LinkedIn, выразив сожаление по поводу ухода. Эта волна сокращений стала тревожным сигналом для других компаний, где успехи не всегда гарантируют стабильность.

Иронично, но в тот же день Netease анонсировала новый патч для Marvel Rivals, который стартует с Сезоном 1.5. В обновлении появятся новые персонажи и карты, что говорит о том, что компания все еще нацелена на расширение и улучшение игрового опыта. Однако вопрос о том, как увольнения повлияют на дальнейшую работу над проектом, остается открытым.



