Компания GIGABYTE представила свои новые видеокарты AORUS GeForce RTX 5090 и 5080 MASTER, которые теперь могут оснащаться четвертым вентилятором.

Видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 и 5080 MASTER привлекают внимание благодаря новому подходу к охлаждению. В дополнение к традиционным вентиляторам, производитель предлагает возможность установки дополнительного заднего вентилятора, что может существенно повысить эффективность работы устройства.

Конструкция «Super Sculpture» включает в себя «воздухозаборную решетку PLUS», которая позволяет установить вентилятор на задней панели видеокарты. Этот вентилятор, размером 120 мм, легко устанавливается без специальных инструментов благодаря резиновому кронштейну. Кроме того, он поддерживает регулировку скорости и синхронизацию световых эффектов ARGB, что позволяет пользователям настроить визуальные параметры под свои предпочтения.

Интересно, что в поколении GeForce RTX 50 две другие компании из «большой тройки» производителей материнских плат — ASUS и MSI — также внедрили конструкцию охлаждения с задним вентилятором в своих флагманских продуктах: видеокарта ASUS ROG ASTRAL «Nexus» имеет схему размещения вентиляторов 3+1; а MSI оснастила RTX 5090 32G Special Edition пятью вентиляторами — 3 спереди и 2 сзади.