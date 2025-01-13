13 января 2025 года Cooler Master выпустила новую серию процессорных кулеров, серии которой присвоена литера V. Эти устройства обещают не только эффективное рассеивание тепла, но и стильный внешний вид, который напоминает о мощных автомобилях.

Серия V включает в себя четыре модели: V4, V6, V8 и V10, каждая из которых разработана с учетом особенностей дизайна V-образных двигателей. Главное преимущество этих кулеров — запатентованная технология 3D Heat Pipe (3DHP). Она обеспечивает размещение центральной тепловой трубки прямо над процессором, что значительно улучшает эффективность охлаждения. Это позволяет использовать меньшее количество тепловых трубок по сравнению с аналогичными решениями на рынке.

Модели V8 и V10 выделяются двухбашенной конструкцией, что увеличивает их способность рассеивания тепла при высоких нагрузках. Вентиляторы, работающие на двойных шарикоподшипниках, минимизируют трение и шум, что, в свою очередь, продлевает срок службы устройства и снижает энергопотребление. Эти кулеры могут эффективно обрабатывать до 340 Вт тепла, что делает их подходящими для мощных систем.

Кроме того, кулеры оснащены двумя 120-мм вентиляторами, которые оптимизируют воздушный поток и обеспечивают надежное охлаждение. Подсветка ARGB позволяет настраивать освещение в соответствии с предпочтениями пользователя. Серия V совместима с последними процессорами Intel и AMD, а также включает термопасту Cryofuze, которая обеспечивает отличную теплопроводность.