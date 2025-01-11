Hyundai представила специальную версию Ioniq 5 N DK Edition, разработанную в сотрудничестве с известным дрифтером Кейичи Цучия. Автомобиль получит улучшенное шасси и аэродинамические элементы.

Hyundai анонсировала выпуск Ioniq 5 N DK Edition, который станет результатом сотрудничества с японским дрифтером Кейичи Цучия, известным как «Король дрифта». Эта версия, запланированная на первую половину 2025 года, получит ряд модернизаций, направленных на улучшение управляемости и внешнего вида.

Автомобиль оснастят агрессивным обвесом из углеродного волокна, включающим передний сплиттер и задний спойлер, что добавит 93 килограмма прижимной силы на скорости 140 км/ч. На Токийском тюнинговом автосалоне Ioniq 5 N DK Edition продемонстрировали в матово-белом цвете, дополненном 21-дюймовыми коваными дисками, которые снизили неподрессоренную массу на 10,6 килограмма.

Инженеры Hyundai N совместно с Цучия провели тестирование различных настроек подвески. Они сохранили электронные амортизаторы от стандартного Ioniq 5 N, добавив пружины H&R, что позволило опустить кузов на 15 мм. Это улучшило центр тяжести и, соответственно, управляемость автомобиля.

Что касается тормозной системы, то версия DK получила шестипоршневые суппорты из дюралюминия и увеличенные тормозные колодки, что обеспечивает надежность при высоких нагрузках. В то же время силовая установка осталась стандартной: два электродвигателя обеспечивают мощность до 641 лошадиных сил, а функции распределения крутящего момента и оптимизатора дрифта делают управление автомобилем более простым и интуитивным.