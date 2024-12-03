Банк России не согласен с мнением о необходимости активных валютных интервенций для борьбы с инфляцией. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что ключевая ставка остается более эффективным инструментом.

Экономическая ситуация в России продолжает вызывать обсуждения среди экспертов и финансовых учреждений. Одной из актуальных тем стало влияние курса рубля на инфляцию и необходимость валютных интервенций.

На недавней конференции, посвященной инфляционным ожиданиям, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин высказал мнение, что валютные интервенции не являются приоритетом в борьбе с инфляцией. Он отметил, что регулятор не поддерживает идеи о том, что активные действия на валютном рынке могут быть более эффективными, чем изменение ключевой ставки.

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента ВТБ, ранее предложил, что для стабилизации курса рубля стоит проводить интервенции, особенно в периоды волатильности. По его словам, это могло бы облегчить ситуацию, поскольку стабильный курс снизил бы инфляционное давление на экономику. Пьянов считает, что если курс рубля будет более предсказуемым, это поможет избежать значительного охлаждения экономики и упростит задачу по снижению инфляции.

Однако Заботкин подчеркнул, что Банк России придерживается другого подхода. Он считает, что использование ключевой ставки как инструмента регулирования инфляции более оправдано и эффективно. Регулятор продолжает анализировать ситуацию на валютном рынке, но пока не планирует менять свою стратегию.

В условиях растущих цен и нестабильности на валютном рынке вопрос о том, как лучше реагировать на инфляцию, остается актуальным. Эксперты продолжают обсуждать различные подходы, но позиции ЦБ четко обозначены: интервенции не должны стать основным инструментом в борьбе с инфляцией.