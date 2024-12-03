Автомобильные СМИ Carscoops опубликовали фотографии прототипа компактного внедорожника Citroen C5 Aircross 2025 года, который проходит дорожные испытания. Ожидается, что новинка будет больше своего предшественника и предложит новые технологии.

На днях появились изображения прототипа Citroen C5 Aircross 2025 года, который проходит тестирование на дорогах. Compact SUV станет длиннее своего предшественника, достигая 465 см в длину. Внешний вид прототипа сохраняет характерные черты, такие как тонкие светодиодные фары, но при этом выглядит более изысканно, чем предыдущая модель. Кузов напоминает C3 Aircross, однако имеет более строгие линии.

Внутри автомобиля заметны элементы цифровой кабины, которая, похоже, интегрирована с приборной панелью. Citroën ранее заявлял о намерении создать просторный и комфортный салон, который будет напоминать «кокон на колесах». Это должно обеспечить удобство для всех пятерых пассажиров.

С точки зрения мощности, C5 Aircross станет пятой моделью Stellantis на платформе STLA Medium. Ожидается, что он будет доступен в бензиновых, гибридных и полностью электрических версиях. Бензиновая версия, скорее всего, будет оснащена 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Электрическая версия предложит переднеприводную и полноприводную конфигурации с аккумуляторами емкостью до 98 кВтч, обеспечивая запас хода до 700 километров. Интересно, будет ли C5 Aircross поддерживать подключаемые гибридные системы, так как платформа STLA Medium это позволяет.