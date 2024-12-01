Российские парашютисты впервые в мире выполнили прыжок с высоты 10 000 метров, установив новый рекорд по дальности. Испытания проводились с использованием парашютной системы «Дальнолет», разработанной Госкорпорацией Ростех.

На днях в России состоялись уникальные испытания парашютной системы специального назначения «Дальнолет». Парашютисты совершили прыжок с высоты 10 000 метров, что стало первым подобным событием в мире. Они десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч, несмотря на мороз за бортом, достигавший −57 °С.

Система «Дальнолет» предназначена для учебных и боевых прыжков, включая возможность использования кислородного оборудования и дополнительного груза. Максимальная полетная масса составляет 190 кг, а аэродинамическое качество парашюта позволяет перемещаться на значительные расстояния. При потере высоты на один километр парашютист способен преодолеть четыре километра по горизонтали.

Во время испытаний парашютисты смогли преодолеть более 80 км, что существенно превышает предыдущие достижения в этой области. Для этого они использовали систему без дополнительного груза и при благоприятных погодных условиях, что подчеркивает ее высокую эффективность. «Дальнолет» уже прошел государственные испытания и получил право на серийное производство.

Исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко отметил, что система обладает уникальными характеристиками благодаря использованию отечественных технологий. Данная система позволит выполнять сложные задачи, включая операции в тылу противника, при этом сохраняя малозаметность.

Видео прыжка российских парашютистов вы можете увидеть здесь.