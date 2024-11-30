Apple приняла решение отказаться от 2-нм технологии производства чипа M5, выбрав более экономичную альтернативу от TSMC. Массовое производство начнется в конце 2025 года.

Apple сделала шаг назад, отказавшись от 2-нм технологии для своего нового чипа M5. Вместо этого компания выбрала метод System-On-Integrated-Chip (SoIC) от TSMC, который обещает повысить производительность и снизить затраты. Это решение стало результатом анализа затрат и выгод, который, по всей видимости, не оставил места для 2-нм технологии, слишком дорогой для серийного производства.

Чип M4, представленный весной этого года, уже показал значительные улучшения в производительности по сравнению с предшественником. Теперь внимание переключилось на M5, который предполагает использование улучшенной архитектуры ARM и 3-нм технологии. Хотя текущие чипы M4 также основаны на 3-нм процессе, новый чип должен обеспечить еще больший прирост производительности.

Партнерство с TSMC углубляется благодаря использованию технологии 3D-укладки, которая позволяет лучше контролировать температуру и снижать утечки тока. Пилотное производство новых чипов началось еще в июле, и если не возникнет технических проблем, можно ожидать перехода к массовому производству.

Планы Apple включают выпуск чипов M5 для iPad и Mac в 2026 году, с возможностью пропуска обновления весной. Первые устройства, вероятно, будут MacBook Pro, а iPad Pro могут выйти одновременно с ними. Интересно, что Apple также рассматривает использование M5 в своих AI-серверах, что может привести к новым функциям для Siri.