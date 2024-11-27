Россия изучает возможность выращивания бананов, вдохновившись опытом Казахстана, однако экономическая целесообразность этого шага пока под вопросом. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что технологии уже существуют, но нужно время для их внедрения.

На международном форуме Оксана Лут, министр сельского хозяйства России, рассказала о планах страны по выращиванию бананов, опираясь на казахстанский опыт. Несмотря на интерес, она признала, что пока это не имеет экономической выгоды, так как импортируемые эквадорские бананы остаются более доступными по цене.

Лут также отметила, что Россия активно развивает множество сельскохозяйственных культур, но для выполнения амбициозных задач по увеличению экспорта к 2030 году необходимо сосредоточиться на переработке. "Пока весь мир ест пшеницу", - заключила она, подчеркивая важность этого продукта в аграрной политике страны.