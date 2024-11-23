Европа сталкивается с угрозой нового газового кризиса из-за снижения запасов и роста цен. Аналитики предупреждают о возможных последствиях для экономики и жизни населения.

Европа готовится к новому газовому кризису, который возник из-за резкого сокращения запасов газа и роста цен на энергетическом рынке. По данным Bloomberg, запасы газа в странах ЕС упали с 95% до 88% всего за три недели, что значительно быстрее, чем в предыдущие годы. Холодная погода усугубила ситуацию, заставив потребление газа возрасти.

С начала года цены на газ выросли примерно на 45%. Накануне стоимость декабрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигла €49,24 за 1 МВт·ч, что эквивалентно около $538 за 1 тыс. куб. м. Хотя текущие цены ниже рекордов 2022 года, они все равно оказывают давление на уровень жизни и на промышленные предприятия, что может привести к росту цен на товары и услуги.

Генеральный директор немецкой энергокомпании RWE, Маркус Креббер, отметил, что проблемы с поставками газа сохраняются. Он подчеркивает, что для достижения независимости от российского газа необходимо увеличить объемы импорта. В условиях холодного начала зимы газовые хранилища опустошаются быстрее, чем ожидалось.

Главный аналитик датского Global Risk Management, Арне Ломанн Расмуссен, сравнил текущую ситуацию с кризисом 2022 года, когда ЕС вынужден был закупать газ по любой цене. Рынок испытывает давление, и эксперты предсказывают, что если не принять срочные меры, последствия могут быть серьезными для всей экономики региона.