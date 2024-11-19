Астрофизик Михаил Медведев из Университета Канзаса сделал важное открытие, которое может помочь разгадать загадку «зебрового» узора, наблюдаемого в высокочастотных радиоимпульсах Крабовидной туманности. Этот узор остается неразгаданным уже почти два десятилетия и привлекает внимание ученых со всего мира. В центре Крабовидной туманности находится пульсар, который представляет собой нейтронную звезду диаметром всего 19 километров. Пульсар вращается с высокой скоростью и излучает электромагнитные волны, которые можно сравнить с лучом маяка, проходящим мимо Земли.

Крабовидная туманность возникла в результате взрыва сверхновой звезды в 1054 году, и исторические записи, включая китайские хроники, описывают появление яркой звезды, видимой даже днем. Это событие оставило заметный след в астрономической истории. Однако именно Крабовидный пульсар стал объектом интенсивных исследований, так как его излучение обладает уникальными характеристиками.

Узор, известный как «зебровый», проявляется в виде полос, которые имеют необычное расстояние друг от друга. Эти полосы в электромагнитном спектре пропорциональны частотам, что делает их уникальными среди других пульсаров. Более того, пульсар демонстрирует высокую поляризацию и стабильность, что также вызывает интерес у исследователей. Медведев подчеркивает, что этот объект выделяется своей яркостью и способностью излучать сигналы практически во всех диапазонах волн.

Основной импульс пульсара представляет собой широкополосный сигнал, который характерен для большинства нейтронных звезд. Однако именно высокочастотный интеримпульс, находящийся в диапазоне от 5 до 30 гигагерц, делает Крабовидный пульсар особенным. Эта частота сопоставима с теми, которые используются в микроволновых печах, что добавляет дополнительный уровень сложности к исследованию.

Смоделированная дифракция волн от круглой отражающей области с радиально изменяющимся показателем преломления за ее пределами для лучшего понимания зебрового узора Крабовидной туманности

С момента обнаружения этого узора в 2007 году ученые пытались разгадать его природу и понять, какие процессы приводят к его образованию. Новое объяснение, предложенное Медведевым, может пролить свет на механизмы, которые стоят за такими уникальными явлениями, как «зебровый» узор.