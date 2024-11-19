Ученый разгадал загадку «зебрового» узора Крабовидной туманности
Астрофизик Михаил Медведев из Университета Канзаса сделал важное открытие, которое может помочь разгадать загадку «зебрового» узора, наблюдаемого в высокочастотных радиоимпульсах Крабовидной туманности. Этот узор остается неразгаданным уже почти два десятилетия и привлекает внимание ученых со всего мира. В центре Крабовидной туманности находится пульсар, который представляет собой нейтронную звезду диаметром всего 19 километров. Пульсар вращается с высокой скоростью и излучает электромагнитные волны, которые можно сравнить с лучом маяка, проходящим мимо Земли.
Крабовидная туманность возникла в результате взрыва сверхновой звезды в 1054 году, и исторические записи, включая китайские хроники, описывают появление яркой звезды, видимой даже днем. Это событие оставило заметный след в астрономической истории. Однако именно Крабовидный пульсар стал объектом интенсивных исследований, так как его излучение обладает уникальными характеристиками.
Узор, известный как «зебровый», проявляется в виде полос, которые имеют необычное расстояние друг от друга. Эти полосы в электромагнитном спектре пропорциональны частотам, что делает их уникальными среди других пульсаров. Более того, пульсар демонстрирует высокую поляризацию и стабильность, что также вызывает интерес у исследователей. Медведев подчеркивает, что этот объект выделяется своей яркостью и способностью излучать сигналы практически во всех диапазонах волн.
Основной импульс пульсара представляет собой широкополосный сигнал, который характерен для большинства нейтронных звезд. Однако именно высокочастотный интеримпульс, находящийся в диапазоне от 5 до 30 гигагерц, делает Крабовидный пульсар особенным. Эта частота сопоставима с теми, которые используются в микроволновых печах, что добавляет дополнительный уровень сложности к исследованию.
Смоделированная дифракция волн от круглой отражающей области с радиально изменяющимся показателем преломления за ее пределами для лучшего понимания зебрового узора Крабовидной туманности
С момента обнаружения этого узора в 2007 году ученые пытались разгадать его природу и понять, какие процессы приводят к его образованию. Новое объяснение, предложенное Медведевым, может пролить свет на механизмы, которые стоят за такими уникальными явлениями, как «зебровый» узор.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила