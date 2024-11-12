На международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 «Росэлектроника» впервые представила инфракрасную камеру УТК-4. Эта уникальная технология позволяет видеть в любых погодных условиях на расстоянии десятков километров, открывая новые возможности для спасательных операций и мониторинга.

На выставке Airshow China 2024 в Чжухае «Росэлектроника» продемонстрировала свою новейшую разработку — инфракрасную камеру УТК-4. Эта камера способна «видеть» в условиях плохой видимости, что делает её незаменимым инструментом для различных задач, включая спасательные операции на воде. С таким устройством можно не только обнаруживать людей, но и выявлять утечки метана, что актуально для экологического мониторинга.

Камера работает в ближнем инфракрасном диапазоне и обеспечивает высокую чувствительность к отражённым фотонам. Внутри герметичного корпуса размещён вакуумный фотокатод и электронно-чувствительная матрица, что значительно снижает уровень шумов и улучшает разрешение изображения. Это позволяет получать четкие снимки даже в самых сложных погодных условиях: туман, дождь или пыльные бури не станут преградой для её работы.

Интересно, что УТК-4 может синхронизироваться с лазерной подсветкой. Это решение позволяет подавлять нежелательные фоны, улучшая качество изображений. В результате камера обнаруживает объекты на больших расстояниях и формирует картину с высоким разрешением даже в полной темноте.

Специалисты ЦНИИ «Электрон», которые разработали эту камеру, уверены в её потенциале. Генеральный директор Алексей Вязников отметил, что камеры ближнего ИК-диапазона становятся всё более актуальными для решения множества задач. Например, их эффективность в спасательных операциях на воде значительно выше, чем у традиционных систем. Дальность обнаружения объектов у УТК-4 в три-четыре раза превышает аналогичные показатели у систем средне- и длинноволнового диапазона.

Кроме инфракрасной камеры, «Росэлектроника» представила и другие инновационные продукты, включая ультрафиолетовую телекамеру УТК-УФ2 и радиационно стойкие устройства для телесистем. Эти технологии открывают широкие перспективы для применения в различных областях, от спасательных операций до научных исследований.