По информации агентства Reuters, Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину Ирана в организации заговора с целью убийства. Этот инцидент привлек внимание к напряжённым отношениям между Ираном и США.

Согласно данным агентства Reuters, в пятницу Министерство юстиции США объявило о серьезных обвинениях против гражданина Ирана Фархада Шакери, который, как утверждается, был причастен к заговору с целью убийства Дональда Трампа. По версии ведомства, этот план исходил от Корпуса стражей исламской революции, что добавляет напряженности в уже сложные отношения между двумя странами.

Шакери, которому поручили разработать план убийства 7 октября 2024 года, сообщил правоохранительным органам, что не намерен выполнять это задание. Интересно, что он иммигрировал в США в детстве и был депортирован после осуждения за грабеж. На данный момент Шакери находится на свободе и, как предполагается, вернулся в Иран.

Иранский представитель Эсмаил Багаи назвал обвинения «отвратительными» и утверждает, что они являются частью заговора Израиля и иранской оппозиции, стремящихся подорвать отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, двое жителей Нью-Йорка, с которыми Шакери познакомился в тюрьме, также столкнулись с обвинениями в помощи ему. Их действия касаются организации заговора против иранского активиста, критикующего режим, что вызывает дополнительные вопросы о безопасности иранских диссидентов за границей.