Правительство России установило лимит энергопотребления для майнеров в 6 тыс. кВт•ч в месяц и ввело обязательную регистрацию. Эти меры направлены на контроль за майнингом и предотвращение дефицита электроэнергии.

С учетом растущей популярности криптовалют, российское правительство решило ввести новые правила, касающиеся майнинга. Эти изменения призваны упорядочить данную сферу деятельности снизить нагрузку на энергетические ресурсы.

С сегодняшнего дня в Российской Федерации вступили в силу новые требования для майнеров. Правительство установило лимит на потребление электроэнергии в 6 тыс. кВт•ч в месяц без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В регионах, где существует нехватка электроэнергии, майнинг будет ограничен (подробнее об этом можно узнать здесь).

Майнеры теперь обязаны отчитываться перед Федеральной налоговой службой о полученной криптовалюте и ее зачислении. В случае превышения лимита, продолжить заниматься майнингом можно будет только после регистрации и включения в специальный реестр, который будет вести налоговая служба. К этой информации смогут обращаться государственные органы и энергетические компании.

Важно, что майнеры должны сами предоставлять данные о своих доходах и адресах, где зачисляется криптовалюта. При обнаружении нарушений, таких как недостоверные сведения или несоблюдение законодательства, они могут быть исключены из реестра. Эти меры стали частью широкой легализации майнинга, инициированной президентом Владимиром Путиным в августе, когда также начались обсуждения создания легальных криптобирж.