Минэнерго России готовится ввести запрет на майнинг в нескольких регионах страны. Это решение обусловлено нехваткой электроэнергии, которая значительно возросла в последние годы.

В условиях растущего дефицита электроэнергии в некоторых регионах России, власти принимают меры, направленные на регулирование использования ресурсов. Одним из шагов станет введение запрета на майнинг, который, по мнению экспертов, стал причиной значительных нагрузок на энергетическую систему.

Заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак объявил о предстоящем запрете на майнинг в ряде регионов страны на государственном уровне. Это решение было озвучено на форуме РБК Tech и связано с увеличением дефицита электроэнергии, который в некоторых местах достиг 14% за последние годы. Грабчак отметил, что такие регионы, как Дальний Восток, юго-запад Сибири и южные области, уже испытывают нехватку ресурсов и не смогут обеспечить дополнительные мощности до 2030 года.

Он подчеркнул, что электроэнергия является ключевым фактором для цифровизации и других передовых процессов, однако "эра дешевой энергии" подошла к концу. Грабчак также добавил, что некоторые компании используют устаревшие мощности, созданные еще в Советском Союзе, что негативно сказывается на энергосистеме. Запрет на майнинг станет частью более широкой стратегии, направленной на оптимизацию использования электроэнергии в стране.