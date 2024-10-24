Сентябрь 2024 года стал знаковым для российской финансовой сферы: уровень утилизации кредитных карт достиг 34,5%. Этот показатель, по данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро», стал максимальным за всю историю наблюдений, начиная с 2020 года. В то время как в июле 2022 года утилизация приближалась к 34%, сейчас россияне активно используют свои кредитные лимиты, что отражает изменяющееся потребительское поведение на фоне экономических вызовов.

Несмотря на то что уровень утилизации растет, банки также фиксируют снижение общего объема новых кредитных карт. В сентябре 2024 года кредитные учреждения выдали карт на сумму 200,88 миллиарда рублей, что на 12% меньше, чем в августе. Это свидетельствует о том, что россияне обращаются к уже имеющимся кредиткам, а не получают новые.

Причины такого поведения многообразны. Во-первых, высокая инфляция заставляет граждан искать заемные средства, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Цены на товары продолжают расти, и многие россияне чувствуют необходимость делать покупки «впрок», опасаясь дальнейшего подорожания. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин отмечает, что ожидания роста цен провоцируют потребительскую активность.

Во-вторых, ставки по рублевым депозитам остаются привлекательными. На 23 октября индекс доходности вкладов в крупнейших банках достиг 18,74%. Это создает ситуацию, когда россияне предпочитают размещать свободные средства на вкладах, а повседневные расходы покрывают с помощью кредитных карт. Использование кредитки в грейс-период позволяет сохранить средства на депозите, что становится выгодным финансовым ходом.

Третья причина кроется в подорожании кредитов наличными. Уровень одобрения таких займов упал до 34,4%, и две трети заявок получают отказ. Средняя полная стоимость кредита по данным Объединенного кредитного бюро достигла 29,3%. В то же время кредитные карты предлагают более низкие ставки, что делает их более привлекательными.

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Существуют и старые кредитные карты с выгодными условиями, которые россияне продолжают использовать. Если карта была выдана несколько лет назад и имеет низкую процентную ставку, ее использование остается оправданным даже за пределами грейс-периода.

По данным «Скоринг бюро», заемщики с несколькими кредитами становятся все более распространенной практикой. Многие из них уже имеют два или три кредита, и банки раньше охотно выдавали новые кредитные карты, компенсируя риск повышенными ставками. Однако с ростом надбавок за риск банки теперь ищут новых клиентов среди незакредитованного населения.

Эксперт Анна Стогниенко выделяет две группы заемщиков. Первая группа использует кредитные карты осознанно, понимая преимущества текущих условий. Вторая группа, напротив, включает людей с низким доходом, для которых кредитные карты стали единственным доступным инструментом. В условиях жесткой кредитной политики по другим видам займов, кредитные карты остаются единственным вариантом.

Важно отметить, что банки могут начать ужесточать свою кредитную политику, что приведет к снижению новых выдач и уменьшению лимитов по уже существующим картам. Это может повлиять на общий уровень утилизации, который сейчас растет, но в будущем может столкнуться с ограничениями.