Минфин России предложил расширить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения на все регионы страны с 2025 года. В настоящее время этот эксперимент проходит в четырех пилотных регионах, а его результаты признаны успешными.

С 2025 года все регионы России могут принять участие в эксперименте по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Минфин внес соответствующие поправки в законодательство, которые были одобрены на заседании правкомиссии. Этот шаг открывает новые горизонты для малого и среднего бизнеса, который сможет воспользоваться упрощенными налоговыми механизмами.

АвтоУСН действует с 2022 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Летом 2024 года к эксперименту присоединился Санкт-Петербург, что еще больше усилило интерес к новому режиму. Бизнес-сообщество активно поддерживало предложение о расширении этого режима на всю страну, так как многие предприниматели увидели в нем возможность снизить налоговую нагрузку и упростить ведение учета.

Согласно внесенным поправкам, режим начнет действовать в остальных регионах с 1 января 2025 года, а полное распространение запланировано на 2026 год. Это означает, что предприятия в разных уголках России смогут воспользоваться преимуществами, которые предоставляет АУСН. Например, минимальные требования к отчетности и отсутствие выездных налоговых проверок делают систему более привлекательной для предпринимателей, стремящихся сократить административные затраты.

Эксперты пока не могут дать окончательную оценку успешности режима из-за отсутствия достаточной статистики, однако они отмечают его потенциальные преимущества для бизнеса. В ФНС и Минфине уверены в положительных результатах эксперимента, что послужило основанием для расширения АУСН. Промежуточные данные показывают, что в пилотных регионах наблюдается рост числа налогоплательщиков, желающих перейти на новый режим.

Поправки к закону, принятому в 2022 году, предлагают дополнить его новым пунктом, который позволит другим регионам присоединиться к эксперименту. Важно, что введение нового режима в каждом субъекте будет зависеть от регионального законодательства, которое должно вступить в силу не ранее чем через месяц после официального опубликования. Это создаст гибкость для регионов, позволяя им адаптировать условия применения АУСН под свои нужды.

Кроме того, с 2025 года АУСН будет доступен и для федеральной территории «Сириус», а также для города Байконур в Казахстане. Сроки проведения эксперимента останутся прежними — до конца 2027 года. Это расширение географии применения режима создаст дополнительные возможности для налогоплательщиков и позволит им использовать упрощенные механизмы налогообложения.

К преимуществам АУСН относятся минимальные требования к отчетности и отсутствие выездных налоговых проверок. Однако существуют и ограничения, такие как максимальный доход и виды деятельности, которые могут использовать этот режим. Например, компании с филиалами, банки и другие организации не смогут применять АУСН. Это создает определенные барьеры для некоторых видов бизнеса, что может стать темой для обсуждения в будущем.

Промежуточные результаты эксперимента в четырех регионах показывают положительные тенденции. В Минфине отметили, что расширение географии применения режима связано с запросами регионов и положительными отзывами от налогоплательщиков. Это подтверждает, что АУСН востребован среди предпринимателей, стремящихся упростить свои налоговые обязательства.

АУСН в основном интересует малый бизнес, включая предприятия с небольшим количеством сотрудников и выручкой до 60 миллионов рублей в год. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин подчеркивает, что данный режим подходит для «магазинов у дома», мини-барбершопов и других малых предприятий. В среднем, такие бизнесы имеют около 3,5 сотрудников, что делает их идеальными кандидатами для применения упрощенной системы.

Несмотря на преимущества, многие налогоплательщики выражают недоверие к налоговым органам и продолжают проверять расчеты самостоятельно. Это может замедлить привыкание к новому режиму, так как у бизнеса остается опасение о возможных спорах с налоговыми органами. Успех внедрения АУСН зависит от того, как быстро налогоплательщики адаптируются к новым условиям и поймут, что система не несет дополнительных рисков.

Специалисты также отмечают, что необходимо продолжать мониторинг удовлетворенности налогоплательщиков АУСН. Это позволит выявить недостатки и улучшить систему. Важно, чтобы налоговые органы учитывали мнения бизнеса и вносили коррективы в режим, если это необходимо.