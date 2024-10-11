Baidu Yichi 06 уже обошло Tesla Cybercab по цене и функционалу. С пятью лидарными системами и миллионами успешных поездок, этот минивэн уже завоевывает популярность на китайских дорогах.

На фоне анонса беспилотного такси Cybercab от Илона Маска, про который можно узнать подробнее здесь, стоит помнить, что этот проект не единственный на рынке. Есть роботакси Yichi 06, которое превосходит Cybercab по многим показателям, включая цену, технологические характеристики и уже имеющий опыт эксплуатации. Этот минивэн, уже курсирующий по улицам Китая, демонстрирует, как быстро развиваются технологии автономного вождения и как серьезно конкуренты наращивают свои позиции.

Yichi 06 от Baidu выделяется не только своей ценой, но и техническими характеристиками. Этот электрический минивэн, созданный в сотрудничестве с JMC, имеет минималистичный стиль и удобные задние раздвижные двери. Его размеры, 4765 на 1885 на 1715 мм, обеспечивают достаточно пространства для пассажиров, а колесная база в 2830 мм добавляет стабильности на дороге.

Но настоящая изюминка Yichi 06 скрыта под капотом. Система автономного вождения Apollo шестого поколения включает в себя 40 датчиков, среди которых пять лидаров. Это позволяет автомобилю эффективно справляться с различными дорожными условиями, обеспечивая уровень автономности L4. Такой уровень позволяет Yichi 06 функционировать без рулевого колеса.

Производитель утверждает, что пробег автономных транспортных средств Baidu превысил 32 миллиона километров. С момента запуска сервиса роботакси Apollo Go, Yichi 06 уже совершил 7 миллионов поездок, что подтверждает надежность и безопасность технологии.

Стоимость нового беспилотного такси составляет примерно 29 000 долларов. Baidu снизила цену на Yichi 06 на 60% после успешных испытаний, что привлекло внимание к этому продукту. В результате, уже 1000 единиц Yichi 06 поступили в парк беспилотных автомобилей Apollo Go, который охватывает 10 городов Китая.

С учетом планов Baidu по расширению сервиса за пределы Китая, Tesla может столкнуться с серьезной конкуренцией. И хотя Cybercab обещает стать революционным продуктом, Baidu уже успел запустить свой аналог на китайских улицах. В то время как американское Министерство торговли рассматривает возможность запрета китайских технологий, Baidu продолжает развивать свои автономные решения, оставляя за собой возможность выхода на новые рынки.