Они могут изменить представление о личном транспорте. Cybercab и Robovan обещают революцию в сфере перевозок, но эксперты остаются настороженными.

На недавнем мероприятии в Бербанке, Калифорния, Илон Маск анонсировал новые прототипы «роботакси» Tesla. Cybercab и Robovan, которые обещают сделать мобильность более доступной и удобной, стали центром внимания.

Маск заявил, что Cybercab может выйти на рынок в 2026 году с ценой менее $30 000, что делает его доступным для широкой аудитории. Внешний вид автомобиля сочетает в себе современные линии и футуристические элементы, что подчеркивает его принадлежность к новому поколению транспортных средств.

Несмотря на амбициозные планы, некоторые аналитики выражают сомнения. Например, Натараджан, эксперт в области автономного вождения, указывает на недостаточную надежность системы навигации Tesla, основанной на камерах. По ее мнению, другие автопроизводители, использующие лазерные датчики, могут оказаться в более выгодном положении. Она подчеркивает, что для успешного внедрения технологии необходимо преодолеть множество препятствий, включая испытания на безопасность и получение разрешений от регулирующих органов.

Некоторые аналитики, такие как Гарретт Нельсон, также высказывают мнение, что до появления полноценного беспилотного такси пройдет еще много времени. Он утверждает, что Tesla должна решить множество технологических задач, прежде чем сможет предложить потребителям действительно автономные автомобили. В то же время, многие инвесторы с нетерпением ждут, когда компания сможет реализовать свои амбициозные планы, ведь статус Tesla как самой дорогой автомобильной компании в мире зависит от успешности этих нововведений.

Маск также поделился идеей о том, что владельцы Cybercab смогут использовать свои автомобили для заработка, предоставляя услуги такси. Это похоже на концепцию Airbnb, где люди могут сдавать свои квартиры. Но для успешной реализации этой идеи необходимо, чтобы технологии работали безотказно в самых различных условиях.

На фоне всех этих обсуждений, Маск остается оптимистом. Он уверенно заявил, что Tesla продолжает развивать свои технологии и что в следующем году владельцы Model 3 и Model Y получат доступ к новым функциям автопилота. Тем не менее, как показывает практика, сроки реализации в Tesla часто сдвигаются, и многие ждут, когда же эти обещания станут реальностью.