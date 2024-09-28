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BYD и Huawei работают над первым в мире решением для интеллектуального вождения по бездорожью
Новый внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8 станет первым автомобилем, оснащенным этой системой.

27 сентября в Шэньчжэне прошла важная пресс-конференция, на которой компания BYD представила новое сотрудничество с Huawei. Оба производителя автомобильной и технологической отрасли намерены объединить усилия для создания передового решения в области интеллектуального вождения, ориентированного на бездорожье.

Соглашение между BYD и Huawei предполагает углубленное сотрудничество в разработке интеллектуальных систем вождения для новой модели Fang Cheng Bao Bao 8. Этот автомобиль станет первым представителем бренда, который получит систему Qiankun ADS 3.0 от Huawei. Ожидается, что Bao 8, который выйдет на рынок в конце этого года, станет настоящим прорывом в области внедорожных технологий.

Система Qiankun ADS 3.0, представленная Huawei в апреле, является значительным обновлением предыдущей версии и предлагает усовершенствованные функции, включая автономную парковку и возможность работы без карт. Благодаря улучшенному распознаванию дорог и изображений, новая система обеспечивает более высокую степень безопасности и комфорта при вождении. Водитель сможет выйти из автомобиля и наблюдать, как Bao 8 самостоятельно найдет место для парковки.

BYD подчеркивает, что это сотрудничество открывает новые горизонты для интеллектуального вождения, позволяя автомобилям не только передвигаться по городским улицам, но и уверенно справляться с сложными условиями бездорожья. Ожидается, что решение будет внедрено не только в Bao 8, но и в другие модели бренда Fang Cheng Bao.

Fang Cheng Bao — это новый люксовый бренд BYD, который фокусируется на производстве внедорожников и спортивных автомобилей. Bao 8, в частности, представляет собой полноразмерный внедорожник с гибридным силовым агрегатом DMO, что делает его экологически чистым и мощным. Размеры автомобиля составляют 5195 мм в длину, 1994 мм в ширину и 1875 мм в высоту, с колесной базой в 2920 мм, что обеспечивает комфортное размещение внутри.

Кроме того, Bao 8 будет оснащен системой HiCar от Huawei, которая позволяет интегрировать мобильные устройства с информационно-развлекательной системой автомобиля. Это аналогично популярным решениям от Apple и Google, что делает взаимодействие водителя с автомобилем более удобным и интуитивно понятным.

#huawei #byd #автомобильные технологии #бездорожье #fang cheng bao #интеллектуальное вождение
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