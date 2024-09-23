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США планируют ограничить китайское программное обеспечение в автомобилях
Министерство торговли США предложило запретить использование китайского программного обеспечения в автомобилях, что может изменить автопром в стране. Этот шаг направлен на защиту национальной безопасности и предотвращение потенциальных угроз.

На фоне нарастающих опасений по поводу национальной безопасности, администрация Байдена представила новый план, который может кардинально изменить рынок автомобилей в США. Министерство торговли США предложило запретить использование китайского программного и аппаратного обеспечения в подключенных транспортных средствах, что фактически лишит китайских автопроизводителей доступа к американским дорогам.

Это предложение, о котором впервые сообщило агентство Reuters, возникло на фоне серьезных опасений по поводу сбора данных китайскими компаниями о водителях и инфраструктуре в США. Администрация Байдена обеспокоена не только возможностью слежки, но и потенциальной манипуляцией транспортными средствами, которые подключены к интернету и навигационным системам. В феврале Белый дом инициировал расследование, чтобы оценить возможные угрозы, исходящие от иностранных технологий.

Запрет коснется не только китайских автомобилей, но и программного обеспечения, производимого другими странами, которые считаются противниками США, включая Россию. Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула на брифинге, что использование иностранного программного обеспечения в автомобилях может привести к серьезным последствиям. Она отметила, что в экстремальных ситуациях противник может получить возможность дистанционно управлять всеми транспортными средствами в стране, что создает угрозу безопасности и конфиденциальности американцев.

Этот шаг представляет собой значительное усиление уже существующих ограничений на китайские автомобили и компоненты. В начале месяца администрация Байдена увеличила тарифы на китайский импорт, включая 100% пошлину на электромобили и новые тарифы на аккумуляторы. Несмотря на то что в США пока импортируется относительно небольшое количество китайских автомобилей, Раймондо заявила, что министерство действует проактивно, чтобы предотвратить широкое распространение китайских технологий в автомобильном секторе.

По словам высокопоставленного представителя администрации, новое предложение фактически запретит все существующие легковые и грузовые автомобили китайского производства на американском рынке. Однако китайские автопроизводители смогут запрашивать специальные разрешения для исключений.

Почти все современные автомобили считаются «подключенными», что означает наличие бортового оборудования, обеспечивающего доступ в интернет и обмен данными. Это создает дополнительные риски, которые администрация Байдена стремится минимизировать. Важно отметить, что новый запрет может вызвать значительные изменения на рынке США, где конкуренция между производителями становится все более жесткой.

#сша #китай #автомобили #безопасность #байден
Источник: reuters.com
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