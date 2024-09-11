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Аппарат Juice во время пролета над нашей планетой подтвердил пригодность Земли для жизни
Космический аппарат Juice во время пролета мимо Земли подтвердил наличие ключевых элементов для поддержания жизни. Это стало важным тестом перед его миссией на Юпитер.

20 августа аппарат Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) сделал важное открытие во время своего пролета мимо Земли. Он зафиксировал в земной атмосфере элементы, необходимые для поддержания жизни, включая воду и важные химические соединения. Этот момент стал ключевым испытанием приборов перед тем, как Juice продолжит путь к Юпитеру и его ледяным лунам, которые также могут скрывать следы жизни.

Juice использовал два своих главных инструмента — спектрометр MAJIS и прибор для исследования субмиллиметровых волн SWI — чтобы тщательно исследовать земную атмосферу. Приборы зафиксировали молекулы, такие как кислород, углекислый газ и озон, которые поддерживают биологическую активность. MAJIS создал инфракрасные изображения поверхности планеты и температурные карты, что добавило дополнительную информацию об условиях обитаемости Земли.

Во время пролета SWI "прослушивал" сигналы от сотен молекул, в том числе воды и химических элементов "CHNOPS" — ключевых компонентов всех живых существ. Присутствие этих элементов показало, что наша планета по-прежнему создает идеальные условия для развития жизни.

Ученые из команды Juice отметили, что эти данные подтвердили готовность приборов для работы в экстремальных условиях Юпитера. Когда аппарат доберется до газового гиганта, SWI начнет изучать состав атмосферы планеты и ледяных лун, а MAJIS исследует их поверхности на предмет наличия льдов, минералов и тонких атмосфер.

#космос #земля #юпитер #атмосфера #juice #chnops #условия для жизни
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Космический зонд JUICE подтвердил: Земля – космический оазис
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