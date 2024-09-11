20 августа аппарат Европейского космического агентства Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) сделал важное открытие во время своего пролета мимо Земли. Он зафиксировал в земной атмосфере элементы, необходимые для поддержания жизни, включая воду и важные химические соединения. Этот момент стал ключевым испытанием приборов перед тем, как Juice продолжит путь к Юпитеру и его ледяным лунам, которые также могут скрывать следы жизни.
Juice использовал два своих главных инструмента — спектрометр MAJIS и прибор для исследования субмиллиметровых волн SWI — чтобы тщательно исследовать земную атмосферу. Приборы зафиксировали молекулы, такие как кислород, углекислый газ и озон, которые поддерживают биологическую активность. MAJIS создал инфракрасные изображения поверхности планеты и температурные карты, что добавило дополнительную информацию об условиях обитаемости Земли.
Во время пролета SWI "прослушивал" сигналы от сотен молекул, в том числе воды и химических элементов "CHNOPS" — ключевых компонентов всех живых существ. Присутствие этих элементов показало, что наша планета по-прежнему создает идеальные условия для развития жизни.
Ученые из команды Juice отметили, что эти данные подтвердили готовность приборов для работы в экстремальных условиях Юпитера. Когда аппарат доберется до газового гиганта, SWI начнет изучать состав атмосферы планеты и ледяных лун, а MAJIS исследует их поверхности на предмет наличия льдов, минералов и тонких атмосфер.