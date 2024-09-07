Китайский многоразовый космический самолет завершил 267-дневную орбитальную миссию, вернувшись на Землю. Успех миссии демонстрирует значительные достижения в области технологий и открывает новые перспективы для будущих космических исследований.

В четверг вечером Китай завершил одну из своих самых продолжительных и загадочных космических миссий: секретный многоразовый космический самолет успешно приземлился после 267 дней на орбите. Эта миссия, окруженная тайной и спекуляциями, вызывает множество вопросов о возможностях и планах Китая в области освоения космоса.

В последние годы Китай активно развивает свои космические технологии, стараясь занять лидирующую позицию в области освоения космоса. Особое внимание привлекает проект многоразового космического корабля, который многие сравнивают с американским X-37B. Первый полет китайского космоплана состоялся в 2020 году и продлился всего два дня. С тех пор каждая новая миссия была дольше и сложнее. Третий запуск состоялся 14 декабря с космодрома Цзюцюань на ракете Long March 2F и завершился через 267 дней, 5 сентября 2024 года.

Миссия китайского космоплана была столь же засекречена, как и предшествующие: в официальных отчетах не раскрывались ни подробности задач, ни изображения аппарата. Вплоть до завершения миссии данные о полете были ограничены общими заявлениями о тестировании многоразовых технологий и экспериментальной научной деятельности. Успех этой миссии, как утверждает государственное агентство Синьхуа, подтверждает зрелость технологий многоразовых космических аппаратов, которые смогут открыть новые возможности для мирного использования космоса.

Один из наиболее интересных аспектов миссии — маневры сближения и расхождения (RPO), выполненные космическим самолетом с объектом, выпущенным на орбиту. Эта технология может использоваться как для ремонта и обслуживания дружественных спутников, так и для потенциальных контркосмических операций. Осуществление таких маневров на орбите требует высокого уровня точности и координации, что свидетельствует о продвинутых возможностях китайского космоплана.

Наблюдения за полетом выявили, что во время миссии были использованы методы оптической астрономии для отслеживания траектории космоплана. В июне были замечены изображения аппарата на орбите, что подтверждает его активное перемещение и выполнение маневров. С учетом того, что миссия продолжалась 267 дней, подобные исследования предполагают, что Китай стремится отработать операции длительного пребывания в космосе.

Успешное завершение этой миссии может означать начало новой эры в китайской космической программе. Более того, создание полностью многоразовой двухступенчатой орбитальной космической транспортной системы может сделать космические исследования значительно более доступными и частыми.