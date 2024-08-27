MediaTek анонсировала новый чип Dimensity 9400, который обещает впечатляющие возможности, включая трассировку лучей. С выходом в середине октября он будет конкурировать с Snapdragon 8 Gen 4, предлагая значительные улучшения в производительности и энергопотреблении.

С каждым годом мобильные технологии становятся все более совершенными, и производители стремятся предложить пользователям максимальную производительность и инновационные функции. В этом контексте компания MediaTek готовит к выпуску новый чип Dimensity 9400, который, по заявлениям информаторов, должен произвести настоящий фурор на рынке мобильных процессоров. Ожидается, что он будет представлен в середине октября, одновременно с анонсом Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

По информации, опубликованной на Weibo, Dimensity 9400 будет способен на трассировку лучей, что до недавнего времени считалось прерогативой ПК. Утверждается, что производительность трассировки лучей в новом чипе увеличилась почти на 20% по сравнению с предыдущей моделью, Dimensity 9300. Это стало возможным благодаря внедрению новой технологии, которая впервые появится на мобильных устройствах. Эта технология аналогична OMM (Opacity Micro-Maps), используемой NVIDIA для ускорения трассировки лучей в сложных сценах с высокой детализацией.

Согласно данным, полученным от другого информатора с ником «Digital Chat Station», Dimensity 9400 также демонстрирует впечатляющие результаты в тестах производительности. Он набрал на 30% больше баллов в тесте 3D Mark, что подчеркивает его графические возможности. Кроме того, чип потребляет на 40% меньше энергии по сравнению с текущим Snapdragon 8 Gen 3, что делает его более эффективным выбором для современных смартфонов.

Dimensity 9400 будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, что также соответствует предстоящему Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что новый чип будет иметь восемь ядер: одно основное ядро Cortex-X5 с тактовой частотой 3,4 ГГц, три ядра производительности Cortex-X4 и четыре ядра эффективности Cortex-A720. Есть вероятность, что перед запуском MediaTek увеличит тактовую частоту основного ядра, что может еще больше повысить производительность.

По производительности ЦП новый чип обещает быть на 30% быстрее, чем его предшественник Dimensity 9300. Это делает его привлекательным выбором для производителей флагманских смартфонов, таких как Vivo, OPPO и Redmi. Ожидается, что Dimensity 9400 будет использоваться в таких моделях, как Vivo X200 и X200 Pro, OPPO Find X8 и X8 Pro, а также в Redmi K80 Ultra.

С выходом Dimensity 9400 MediaTek укрепляет свои позиции на рынке мобильных процессоров, предлагая пользователям мощные решения, которые могут соперничать с продукцией Qualcomm.