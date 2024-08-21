Boeing объявила о модернизации трех патрульных самолетов P-8 Poseidon Королевских ВВС Австралии с помощью специализированного оружия и оборудования. Обновление, известное как B-Kit, значительно повысит боевые возможности этих самолетов.

Boeing продолжает укреплять обороноспособность Австралии, объявив о планах модернизации трех патрульных самолетов P-8 Poseidon, находящихся на вооружении Королевских ВВС. Обновление, получившее название B-Kit, включает в себя установку новейших технологий, датчиков и систем вооружения, что позволит самолетам значительно улучшить свои боевые возможности. Это решение было озвучено 19 августа, когда Министерство обороны США выделило почти 27,6 миллиона долларов на реализацию данного проекта.

B-Kit представляет собой пакет обновлений, который включает в себя базовые компоненты и структурные модификации, необходимые для подготовки P-8 Poseidon к интеграции более продвинутых систем. Эти обновления обеспечивают установку нового оборудования, таких как жгуты проводов, монтажные кронштейны и системы охлаждения, а также вносят изменения в электропитание и структуру самолета. Все это направлено на то, чтобы вывести P-8 на новый уровень эффективности и боеспособности.

Среди ключевых нововведений, которые получат три австралийских самолета, — это новые системы вооружения и усовершенствованные датчики, которые значительно увеличат их возможности в области противолодочной и противонадводной войны, а также в разведке и наблюдении. B-Kit включает в себя такие современные системы, как Harpoon Block II — противокорабельная ракета, способная действовать в любых погодных условиях, а также торпеды MK 54, предназначенные для поражения подводных целей.

Кроме того, обновления предполагают использование дополнительных активов, таких как ADM-141 TALD, который предназначен для отвлечения вражеских систем ПВО, и JASSM (американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность»), обеспечивающая дальний точный удар по важным наземным и морским целям. Эти системы вооружения, в сочетании с усовершенствованными датчиками и системами связи, сделают P-8 Poseidon одним из самых грозных игроков в современных морских конфликтах.

По информации Министерства обороны США, Boeing планирует завершить интеграцию A-Kit в три самолета P-8 Poseidon к концу октября 2026 года. В настоящее время Королевские ВВС Австралии уже эксплуатируют 12 самолетов данного типа, и ожидается, что в ближайшее время поступят еще два, что увеличит общий парк до 14 единиц.

Австралийские военные эксперты подчеркивают, что модернизация P-8A Poseidon является критически важной для обеспечения морской безопасности страны. Эти обновления рассматриваются как необходимые для поддержания и усиления возможностей наблюдения и противолодочной войны, особенно в свете растущих угроз в регионе.

P-8 Poseidon, разработанный компанией Boeing, представляет собой усовершенствованный морской патрульный и разведывательный самолет, созданный на базе гражданского Boeing 737-800, но значительно модифицированный для военных нужд. В последние годы флот P-8 Poseidon Королевских ВВС Австралии получил множество обновлений, включая улучшенные радиолокационные системы и новые комплекты связи, что значительно повысило их оперативные возможности.