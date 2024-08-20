Китайский десантный транспортный док типа 071 завершил модернизацию и теперь оснащен системой лазерного оружия. Это событие подчеркивает растущий интерес к технологиям направленной энергии в военной сфере, что также отражает действия других стран, таких как США.

На фоне активного развития военных технологий, Китай продемонстрировал новые достижения в области лазерного оружия, установив его на одном из своих десантных кораблей типа 071. Как сообщает сайт The War Zone, этот шаг является частью более широкой стратегии, направленной на укрепление военных возможностей Поднебесной, и отражает аналогичные усилия, предпринимаемые другими государствами, включая США.

Недавние сообщения о модернизации китайского десантного транспортного дока типа 071, который теперь оснащен системой лазерного оружия, привлекли внимание американских военных аналитиков и экспертов. Это судно, известное как Siming Shan с бортовым номером 986, вышло из ремонта с новыми возможностями, которые могут значительно изменить подход к ведению боевых действий на море. Лазерное оружие установлено сразу за 76-мм пушкой на носу корабля и скрыто под куполообразным кожухом.

Китайские военные корабли типа 071, водоизмещением около 25 000 тонн, ранее считались крупнейшими десантными судами НОАК. Они имеют небольшую полетную палубу и ангар для тяжелых вертолетов Z-8, а также способны перевозить десантные судна, бронированные машины и солдат. Однако теперь, как сообщает The War Zone, этот класс судов становится платформой для испытаний лазерного оружия, что может привести к его дальнейшему распространению на другие военные корабли.

Интересно, что подобные системы лазерного оружия уже активно тестируются и в ВМС США. Например, USS Portland, десантное судно-док класса Сан-Антонио, было замечено с установленной системой лазерного оружия, которая успешно сбивала беспилотные цели. Это показывает, что обе страны стремятся к созданию аналогичных технологий, что может привести к гонке вооружений в области лазерного оружия.

Хотя точные характеристики китайской лазерной системы пока неизвестны, можно предположить, что она будет выполнять схожие функции с американскими аналогами. Лазерные системы, такие как LWSD Mk 2 Mod 0, разработанные компанией Northrop Grumman, предназначены для защиты кораблей от беспилотников и небольших лодок, а также могут использоваться для ослепления оптических датчиков противника. Аналогичная функциональность может быть реализована и в новой китайской системе.

Кроме того, в ВМС Китая уже применяются маломощные лазерные системы, которые использовались для ослепления патрульных самолетов. Это подчеркивает, что лазерное оружие становится важным элементом в арсенале современных вооруженных сил. В зависимости от мощности лазера, такие системы могут временно ослеплять экипажи самолетов или повреждать их оптические датчики.

Сравнение с американскими системами не ограничивается только лазерным оружием на десантных кораблях. В ВМС США также разрабатываются более мощные системы, такие как HELIOS, которые могут не только уничтожать цели, но и ослеплять вражеские системы. Это говорит о том, что обе эти страны активно работают над созданием оружия направленной энергии, что может привести к значительным изменениям в тактике ведения боевых действий на море.

Согласно информации, представленной на сайте The War Zone, Китай не единственный, кто ищет способы интеграции лазерного оружия в свои вооруженные силы. Другие страны также активно исследуют и развивают технологии направленной энергии, что может привести к изменениям в глобальной военной стратегии. Учитывая растущее количество беспилотников и других малых угроз, системы лазерного оружия становятся все более актуальными для современных военно-морских сил.