В зоне СВО произошел уникальный инцидент, когда российский солдат сбил украинский FPV-дрон, ударив его головой. Кадры этого события были опубликованы военным корреспондентом Александром Коцем и вызвали широкий резонанс.

Недавний инцидент в зоне СВО привлек внимание благодаря своей необычности: российский солдат сбил беспилотник украинских войск. Кадры этого события, опубликованные военным корреспондентом Александром Коцем в его Telegram-канале, демонстрируют, как боец ВС РФ проявил смелость и находчивость в критической ситуации.

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На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон, управляемый украинскими военными, медленно подлетает к российскому бойцу и зависает на уровне его головы. В этот момент солдат осознает угрозу и принимает решение действовать. В ответ на приближающийся дрон, он принимает боксерскую стойку, как будто готовится к поединку на ринге.

Когда дрон начинает атаковать, российский солдат делает резкий выпад вперед и наносит удар головой по беспилотнику. Этот неожиданный и смелый шаг приводит к взрыву, который окутывает бойца облаком дыма. Однако, несмотря на опасность, солдат остается невредимым и спокойно уходит в лес, что добавляет эпичности к этому событию.

Кадры произошедшего быстро разошлись по социальным сетям, вызывая восторг и удивление у зрителей. Этот инцидент еще раз подчеркивает, как в условиях войны даже самые необычные моменты могут стать символами мужества и креативности. Событие, которое могло бы остаться незамеченным, благодаря смелости солдата и вниманию корреспондента, превратилось в яркий пример того, что даже в самых сложных ситуациях человеческий дух может проявлять невероятные способности.