Ситуация вокруг Wildberries продолжает вызывать беспокойство среди инвесторов и клиентов. Владислав Бакальчук, который недавно покинул пост в компании, поделился тревожными новостями о финансовом состоянии маркетплейса. Его заявления поднимают вопросы о будущем компании и ее способности справиться с растущими долгами.

После ухода Владислава Бакальчука из Wildberries, он выразил обеспокоенность по поводу финансовой политики компании. В своем сообщении он заявил, что после его отстранения маркетплейс взял кредиты на сумму 40 миллиардов рублей, что, по его мнению, является избыточным. Бакальчук указал на то, что новые владельцы, братья Мирзоян, не разработали четкого плана по управлению этими кредитами, что создает серьезные риски для компании.

В частности, он отметил, что все кредитные лимиты, общая сумма которых составляет 295 миллиардов рублей, оформлены на Wildberries. Чтобы включить Russ в эту структуру, необходимо пройти кредитный комитет и предоставить полную отчетность. Однако, по словам Бакальчука, Russ не выполняет эти требования, что ставит банки в сложное положение. "Банки не будут увеличивать лимиты до тех пор, пока не разберутся с наследием Russ", — добавил он.

Ситуация усугубилась тем, что многие банки приостановили выдачу новых кредитов и даже потребовали возврата ранее выданных средств. Это может привести к заморозке ряда строительных проектов, что вызывает серьезные опасения среди партнеров и клиентов компании. Бакальчук также сообщил, что с 5 августа выручка стала поступать на счета Russ, в то время как часть платежей продолжает идти через Wildberries, что могло способствовать увеличению долгов компании.

В ответ на эти обвинения пресс-служба Wildberries опровергла информацию Бакальчука, утверждая, что компания выполняет свои обязательства перед банками. Представители компании подчеркнули, что "высокая финансовая устойчивость «РВБ» позволяет ей взаимодействовать с банками-партнерами и расширять свою деятельность".

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Объединение Wildberries и Russ было объявлено в июле, когда компании решили создать единую цифровую платформу. В результате была зарегистрирована новая компания ООО «РВБ», генеральным директором которой стал Роберт Мирзоян. Wildberries передал множество своих дочерних юрлиц новой структуре, которая взяла на себя все обязательства перед клиентами.

Тем не менее, Бакальчук пытается остановить сделку, предупредив Роспатент о возможности нарушения прав совладельцев. Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, отметила, что ее супруг не был против объединения, но у него возникли серьезные сомнения относительно оценки бизнеса Russ, которая составила 460–500 миллиардов рублей.

Основательница компании считает, что объединение предоставило Wildberries доступ к новым ресурсам и управленцам, которые помогут в дальнейшем развитии бизнеса. По ее данным, оборот продавцов на платформе за июль 2024 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает эффективность объединения.