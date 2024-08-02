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NVIDIA представляет «Джеймса» — нового цифрового помощника с эмоциями и реалистичным лицом
На выставке SIGGRAPH 2024 компания NVIDIA представила «Джеймса» — цифрового человека, который может взаимодействовать с пользователями благодаря передовым технологиям. Новый помощник сочетает в себе реалистичное изображение, эмоции и возможность общения на основе ИИ.

Технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, и компании, такие как NVIDIA, продолжают удивлять новыми решениями. На недавней выставке SIGGRAPH 2024 была представлена передовая разработка — цифровой человек по имени «James» («Джеймс»), который способен взаимодействовать с пользователями на совершенно новом уровне. Этот проект открывает новые горизонты в области общения с ИИ и улучшает качество пользовательского опыта.

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 «Джеймс» — это не просто очередной чат-бот. Он создан с использованием технологий NVIDIA, которые позволяют ему иметь реалистичное человеческое лицо и голос, а также выражать эмоции. На базе мощных графических решений GeForce RTX, «Джеймс» демонстрирует высокую степень анимации и взаимодействия, что значительно превосходит стандартные текстовые интерфейсы.

В основе «Джеймса» лежит технология NVIDIA ACE, которая была впервые представлена на Computex 2024. Она позволяет пользователям взаимодействовать с цифровыми персонажами в реальном времени. Нынешняя версия «Джеймса» ориентирована на использование в качестве виртуального помощника или агента по обслуживанию клиентов, что открывает новые возможности для бизнеса.

Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, подчеркнул, что «Джеймс» может интегрироваться с существующими чат-ботами, такими как ChatGPT. Это означает, что компании смогут улучшить взаимодействие с клиентами, добавив к традиционным текстовым ответам элемент визуального общения. «Искусственный интеллект, который может говорить, устанавливать зрительный контакт и анимироваться эмпатическим образом», — отметил он.

Технология, стоящая за «Джеймсом», включает в себя компоненты, такие как Audio2Face, позволяющие обрабатывать анимации для речи. Это делает разработку более гибкой и доступной для других разработчиков, которые могут использовать различные элементы по своему усмотрению.

#nvidia #технологии #ии #siggraph 2024 #цифровые люди
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