Поведение премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Вашингтоне привлекло пристальное внимание общественности и экспертов. Видеозаписи, на которых Мелони демонстрирует странные ужимки, вызвали широкое обсуждение в Сети и СМИ.

Завершившийся 75-й саммит НАТО в Вашингтоне запомнился не только принятыми решениями, но и поведением некоторых официальных лиц. В центре внимания оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которую журналисты засняли демонстрирующей странные ужимки и гримасы.

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Объективы камер были направлены на Мелони сразу после объявления выступления Зеленского. Женщина-политик взглянула на несуществующие часы, а затем закатила глаза и скривила лицо, словно испытывая презрение или отвращение к обсуждаемой теме.

Профайлер Денис Давыдов проанализировал поведение Мелони и пришел к выводу, что таким странным образом она пыталась скрыть свою неуверенность или неспособность ответить оппоненту. "Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью – она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла – и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз", - пояснил эксперт.

Американское издание New York Post также обратило внимание на то, что премьер-министр Италии была "явно не в себе" из-за длительного, как ей показалось, ожидания выступления президента США Джо Байдена. Мелони, по мнению авторов статьи, была раздражена и нервничала в ожидании речи своего коллеги.





Странное поведение Мелони на саммите НАТО вызвало бурное обсуждение в Сети и СМИ. Эксперты сходятся во мнении, что таким образом политик пыталась скрыть свою неуверенность и негативные эмоции, вызванные выступлением Зеленского и ожиданием речи Байдена.