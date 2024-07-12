Немецкий флот ищет новую систему хранения данных, чтобы заменить устаревшие 8-дюймовые дискеты, которые используются на противолодочных фрегатах класса "Бранденбург". Эмуляция дисководов может стать решением этой проблемы. Военные по всему миру сталкиваются с похожими вызовами при модернизации устаревших технологий.

Немецкий флот столкнулся с необходимостью замены устаревшей компьютерной техники на своих противолодочных фрегатах класса "Бранденбург". Эти корабли, введенные в эксплуатацию в середине 1990-х годов, до сих пор полагаются на 8-дюймовые дискеты для управления основными функциями, включая движение и выработку электроэнергии. Теперь немецкие военные ищут решение, которое позволит сохранить функциональность существующих систем, но при этом избавиться от архаичных носителей информации.

реклама

Согласно официальному тендерному документу, идеальным ответом на проблему немецкого флота была бы замена дискет на основе системы эмуляции хранения данных. Это непростая задача, ведь необходимо заменить тридцатилетнюю компьютерную технику, сохранив при этом полную функциональность существующих дискет.

Однако, как отмечают западные СМИ, опыт других компаний показывает, что решение проблемы устаревших технологий вполне возможно. Так, в последние годы энтузиасты-эмуляторы разработали различные технологии для эмуляции дискет, в том числе приводы Gotek, способные воспроизводить различные форматы. В апреле западные СМИ сообщали о системе управления поездами Сан-Франциско, работающей на дискетах, и усилиях по ее модернизации. Недавно также обсуждались похожие проблемы с устаревшими технологиями, влияющие на компьютерную систему немецкого железнодорожного транспорта.

Есть и военные организации, которые до недавнего времени также сталкивались с аналогичными проблемами. Так, до 2019 года стратегическая автоматизированная система командования и управления США (SACCS) использовала 8-дюймовые гибкие диски, пока не перешла на твердотельные решения для хранения данных. А Япония недавно объявила об отмене более 1000 правил, требовавших использования дискет в официальных документах.

Видимо, настало время, наконец, и немецкому флоту найти оптимальное решение для модернизации устаревшей компьютерной техники, сохранив при этом функциональность критически важных систем управления фрегатами. Эмулятор гибких дисков может стать ключом к решению этой проблемы.