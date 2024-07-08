Популярный мессенджер WhatsApp работает над интеграцией новых функций искусственного интеллекта от компании Meta. Согласно последним данным, в бета-версии приложения для Android появится возможность отправлять фотографии в Meta AI и взаимодействовать с ними, задавая вопросы или редактируя изображения с помощью подсказок.

Новая функция, находящаяся в разработке, позволит пользователям WhatsApp делиться фотографиями с Meta AI прямо в чате. Затем они смогут задавать вопросы об изображениях, например, идентифицировать объекты или получить контекстную информацию. Кроме того, Meta AI предложит варианты редактирования фотографий, что даст возможность пользователям вносить изменения непосредственно в приложении.

Это расширяет возможности интеграции AI-технологий от Meta в популярном мессенджере. Ранее WhatsApp уже реализовал в своем приложении ряд функций генерации изображений с помощью Meta AI, включая возможность создавать аватары пользователей на основе их фотографий. Теперь компания идет дальше, предоставляя пользователям инструменты для более глубокого взаимодействия с изображениями.

По мнению экспертов, новая функция позволит пользователям быстро получать информацию о содержании своих фотографий, запрашивая ее у Meta AI. Это обогащает интерактивный опыт, давая возможность AI-системе предоставлять подробные сведения об изображениях и вносить необходимые корректировки.

Как вы можете видеть на прикрепленном снимке экрана, WhatsApp тестирует реализацию новой кнопки чата, которая позволит пользователям вручную делиться фотографиями с Meta AI, выпуск которой запланирован в будущем обновлении приложения.