BYD приближается к заключению сделки по строительству крупного завода по производству электромобилей в Турции стоимостью 1 миллиард долларов. Эта новость появилась после того, как BYD открыла свой первый завод в Таиланде, а также запланировала строительство других заводов в Бразилии и Мексике.

Китайский автомобильный гигант BYD продолжает активно расширять свое присутствие на мировых рынках, наращивая производственные мощности за пределами Китая. На этот раз компания приближается к заключению соглашения о строительстве крупнейшего в Турции завода по выпуску электромобилей стоимостью 1 миллиард долларов. Этот шаг позволит BYD преодолеть влияние новых европейских пошлин на импорт китайских электрокаров.

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Согласно информации от осведомленных источников, BYD находится на финальной стадии переговоров о строительстве нового завода по производству электромобилей в Турции. Предполагаемый объем инвестиций в этот проект составит 1 миллиард долларов США.

Ожидается, что официальное объявление о сделке будет сделано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник на церемонии в провинции Маниса, где и будет расположен новый завод BYD. Это станет очередным шагом китайского автопроизводителя в рамках его глобальной экспансии после открытия первого завода в Таиланде (про 8-миллионный автомобиль, выпущенный на этом заводе, читайте здесь) и запланированного строительства предприятий в Бразилии и Мексике.

Строительство нового завода в Турции особенно важно для BYD на фоне введения Евросоюзом дополнительных тарифов на импорт китайских электромобилей. Так, на этой неделе ЕС ввел пошлины в размере до 38,1% на электрокары из Китая. Однако BYD оказалась в более выгодном положении, получив дополнительную ставку лишь 17,4%. В то же время конкуренты, такие как SAIC, будут облагаться пошлиной в 48,1%.

Согласно исследованию Rhodium Group, BYD зарабатывает около 14 300 евро на каждой модели Seal U, проданной в ЕС, в то время как в Китае эта цифра составляет лишь 1 300 евро. Таким образом, новый завод в Турции позволит компании обойти европейские пошлины и сохранить высокую маржинальность продаж на европейском рынке.

Кроме того, Турция в последнее время смягчила тарифы, чтобы стимулировать инвестиции в электромобильную отрасль. Доля электрокаров в продажах новых автомобилей в стране уже достигла 7,5%, что открывает значительные возможности для BYD.