Китайский автопроизводитель BYD официально запустил новый завод в Таиланде и выпустил 8-миллионный автомобиль на новых источниках энергии. Компания укрепляет свои позиции на рынке Юго-Восточной Азии.

Стремительное развитие технологий и растущий спрос на экологичный транспорт открывают новые возможности для автопроизводителей. Одной из компаний, активно осваивающих эти перспективные рынки, является китайский гигант BYD. 4 июня стало известно, что BYD сделала очередной важный шаг в своем глобальном развитии.

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На днях новый завод BYD в Таиланде был введен в эксплуатацию. Всего же с конвейера сошло суммарно 8 миллионов автомобилей BYD. Церемония открытия прошла с участием руководства компании и высокопоставленных гостей.

BYD официально пришла на рынок Таиланда два года тому назад. Текущая доля BYD на рынке новой энергетики Таиланда достигла 41%. Каждый третий проданный автомобиль в стране выпущен BYD. BYD полтора года подряд является чемпионом Таиланда по продажам авто.

Председатель BYD Ван Чуанфу отметил, что от начала производства до завершения строительства тайского завода прошло всего 16 месяцев, что является рекордом для компании. Он также сообщил, что в будущем в Таиланде будут представлены подключаемые гибридные модели, что позволит китайским автомобилям укрепить лидерство на местном рынке.

Представители правительства Таиланда высоко оценили решение BYD открыть производство в стране. Они подчеркнули, что Таиланд предоставил местные денежные субсидии и налоговые льготы, надеясь, что BYD продолжит инвестировать и создавать в Таиланде центры технологических исследований и разработок, а также региональные штаб-квартиры.

Официальная ориентировочная цена на базовую модель Dolphin, ставшую 8-миллионным автомобилем BYD, начинается от 699 999 бат (примерно 1653210 руб.). Также было объявлено о снижении цены на модель ATTO 3 до 799 900 бат (около 1891000 руб.).