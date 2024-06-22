Новое исследование показало, что методы климатической инженерии, применяемые в Северной Америке для снижения высоких температур, могут иметь неожиданные и опасные последствия для других частей мира, в частности, вызвать усиление тепловых волн в Европе. Эксперты призывают к международному регулированию данной сферы.

Споры вокруг климатической инженерии не утихают, а с каждым новым исследованием становятся все острее. Очередной скандал разгорается вокруг возможных негативных последствий подобных манипуляций с окружающей средой – на этот раз ученые предупреждают, что методы, применяемые в Северной Америке, могут навредить Европе. Об этом рассказывает The Guardian.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, геоинженерные проекты, направленные на снижение температур в Калифорнии и на Аляске, могут неожиданно привести к усилению тепловых волн в Европе. Авторы работы утверждают, что подобные "точечные" вмешательства в климатическую систему Земли способны вызывать цепную реакцию и оказывать отдаленные негативные эффекты в других частях мира.

В частности, ученые смоделировали два сценария применения технологии осветления морских облаков, которая предполагает распыление специальных аэрозолей над океаном для отражения части солнечной радиации обратно в космос. Первый сценарий подразумевал использование этого метода в субтропиках у побережья Калифорнии, а второй – в средних широтах возле Аляски. Оба эксперимента были нацелены на снижение риска экстремальной жары в целевых регионах Северной Америки.

Результаты моделирования показали, что подобные меры действительно могут принести определенную пользу для США, но при этом непреднамеренно вызвать нежелательные эффекты в других частях света. Так, операция вблизи Аляски, согласно прогнозам, могла бы снизить вероятность тепловых волн на западном побережье Америки на 55%, что эквивалентно 22 миллионам человеко-дней летом. Однако при этом она привела бы к усилению тепловых стрессов в Европе.

Более того, если взглянуть на картину в целом, становится очевидно, что эффективность таких геоинженерных методов может заметно снижаться с течением времени. Судя по информации, опубликованной The Guardian, если в 2010 году компьютерное моделирование показывало относительно благоприятные результаты, то к 2050 году картина кардинально изменялась – субтропические "эксперименты" уже приводили к росту температур в целевом регионе, а влияние операций на Аляске становилось значительно меньше.

Авторы исследования предупреждают, что в мире практически нет правил, которые бы регулировали применение подобных климатических "вмешательств" на региональном уровне. Отсутствие должного контроля и прозрачности может привести к тому, что отдельные страны, города или компании начнут пытаться изменять местный климат в своих интересах, даже если это наносит ущерб другим регионам. По мнению ученых, это чревато серьезными конфликтами в будущем.

"Сейчас действительно нет управления солнечной геоинженерией. Это страшно. Науку и политику необходимо развивать вместе", - заявила одна из авторов исследования Джессика Ван из Института океанографии Скриппса.