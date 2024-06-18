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Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
Немецкая оборонная компания Rheinmetall, известная своими инновационными разработками, представила концепцию мобильной пусковой установки, способной доставлять и оперативно развертывать до 126 ударных беспилотников-камикадзе в одном стандартном транспортном контейнере. Такое решение открывает широкие возможности быстрого насыщения поля боя большим количеством высокоточных и маневренных боеприпасов.

Стало известно, что немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall разработал инновационную систему, способную в считаные минуты развернуть внушительный арсенал ударных беспилотников в любом месте театра боевых действий. Ключевым элементом этого решения стал модульный транспортный контейнер, вмещающий до 126 готовых к применению дронов-камикадзе.

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The War Zone сообщает в статье «На рынок поступила пусковая установка в транспортном контейнере, в которой упаковано 126 дронов-камикадзе», что в сотрудничестве с израильской компанией UVision, специализирующейся на производстве барражирующих боеприпасов, Rheinmetall разработал концепцию мобильной пусковой установки, способной размещаться внутри стандартного 20-футового морского контейнера.

На рендере в статье The War Zone представлен контейнер, разделенный на три отсека по 42 пусковые ячейки в каждом, что в сумме дает 126 готовых к применению дронов. Данные дроны способны действовать на дальностях до 60 км, оставаясь в воздухе до часа, и поражать цели как фугасными, так и бронебойными боевыми частями. Интересной особенностью Hero-120 является система оперативного управления, позволяющая оператору в режиме реального времени контролировать полет и наведение боеприпаса. Эта модульная конструкция дает возможность адаптировать количество ячеек под различные размеры контейнеров, от 3 до 12 метров в длину.

Помимо сухопутного применения, эксперты отмечают серьезный потенциал использования контейнерной пусковой установки и в морской сфере. Барражирующие боеприпасы, развернутые с кораблей, могут эффективно поражать ключевые системы надводных судов, выводя их из строя без необходимости топить корабль.

Уже существует несколько доступных способов применения различных типов барражирующих боеприпасов Hero. Сюда входят переносные однотрубные пусковые установки, а также многоячеечные пусковые установки, встроенные в бронетехнику и устанавливаемые на водные суда с экипажем и без экипажа.

В статье The War Zone продемонстрированы варианты запуска с воздуха для типов барражирующих боеприпасов Hero.

На видео ниже показаны испытания китайской конструкции пусковой установки на грузовике, способной заряжать до 48 дронов-камикадзе.

Кроме того, данные дроны могут применяться против малоразмерных надводных и подводных угроз, таких как беспилотные лодки, нагруженные взрывчаткой. На прошлой неделе в результате атаки необычного надводного дрона-камикадзе хуситов в Красном море грузовое судно M/V Tutor, плавающее под либерийским флагом, было серьезно повреждено и затонуло. Подробнее о том, что известно об этой атаке, можно прочитать здесь.

Появление подобного рода решений, способных развертывать целые «стаи» ударных беспилотников, по мнению The War Zone, станет серьезным вызовом для систем противовоздушной обороны, заставляя военных искать новые методы и средства противодействия данной угрозе.

#дроны-камикадзе #rheinmetall #барражирующие боеприпасы #uvision #контейнерные системы #массовое применение беспилотников
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