Недавно в сети появились кадры, на которых впервые зафиксирован момент атаки самодельной беспилотной лодкой-камикадзе, принадлежащей повстанцам-хуситам, на греческий грузовой корабль в Красном море. Этот инцидент стал первым успешным ударом хуситов с использованием такой тактики.

В напряженной обстановке на Ближнем Востоке очередной инцидент привлек внимание мировой общественности. Йеменские повстанцы-хуситы провели первую успешную атаку с использованием самодельного беспилотного судна-камикадзе на греческий грузовой корабль в Красном море.

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Согласно статье, опубликованной порталом The War Zone, инцидент произошел на прошлой неделе, когда видеокамеры впервые зафиксировали момент атаки хуситами грузового судна "Tutor", ходящего под либерийским флагом. На кадрах видно, как самодельная беспилотная лодка хуситов, внешне похожая на обычное рыболовное судно, приблизилось к "Tutor" практически безнаказанно.

На борту этого необычного "дрона-камикадзе" были размещены, предположительно, манекены, и на нем внешне отсутствовали явные признаки наличия антенн или другого оборудования. Несмотря на то, что охрана судна располагала полуавтоматическими винтовками и наблюдала за приближением угрозы, они не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить атаку.

После того, как беспилотник врезался в грузовое судно, видеозапись обрывается, не показывая сам момент удара. Посмотреть двадцатисекундное видео с приближающимся самодельным дроном и фото данного инцидента вы можете в соцети Х. The War Zone напоминает, что в начале года подобного рода лодку-дрон, которая внешне похожа на рыболовную, выбросило на берег в Баб-эль-Мандебском проливе. «Инспекторы обнаружили три электронных переключателя, подключенных к 25 кг взрывчатки C4 — примерно 33,5 кг в тротиловом эквиваленте и 50 кг в тротиловом эквиваленте», — сообщает The War Zone.

Эксперты отмечают, что подобные самодельные беспилотные надводные суда хуситы используют все чаще, пытаясь атаковать корабли в Красном море. Ранее один из таких "дронов" был выброшен на берег в Баб-эль-Мандебском проливе. Теперь хуситам удалось впервые нанести успешный удар, что может положить начало новому этапу противостояния в регионе.