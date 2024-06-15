Опубликованное видео показывает, как один из немногочисленных оставшихся на вооружении ВСУ 203-мм самоходных артиллерийских орудий 2С7 "Пион" выбрасывает снаряд, который затем начинает беспорядочно вращаться в воздухе. Это подтверждает серьезные проблемы с "Пионами", вызванные критическим износом их стволов.

Даже самые мощные и устрашающие артиллерийские системы не вечны. Со временем, в условиях интенсивных боевых действий, эти грозные орудия неминуемо начинают изнашиваться. Печальный пример этому – ситуация с 203-мм самоходными гаубицами 2С7 "Пион", оставшимися на вооружении ВСУ. Видеозапись их работы в зоне СВО демонстрирует, насколько критичным стал износ этих орудий.

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Военные корреспонденты опубликовали видео, на котором запечатлена работа одной из самоходных гаубиц "Пион" ВСУ в зоне специальной военной операции. Это наглядно показывает серьезные проблемы, которые испытывает украинская армия с этими 203-мм артиллерийскими системами.

На ролике видно, как орудие "выплевывает" снаряд, который после этого начинает беспорядочно вращаться вокруг своей оси. Такое поведение боеприпаса свидетельствует о критическом износе ствола "Пиона". Военные эксперты отмечают, что в данном случае говорить о какой-либо точности и эффективности стрельбы не приходится.

Проанализировав видео, специалисты пришли к выводу, что вылетевший снаряд в итоге, скорее всего, ударил по позициям самих украинских войск. Для ВСУ такие инциденты становятся все более частыми, поскольку у них давно исчерпаны штатные боеприпасы для этих советских самоходных гаубиц.

Чтобы продлить срок службы "Пионов", США начали поставлять украинской армии 203-мм снаряды от своих САУ M110. Но даже это не решает главной проблемы – невозможности замены изношенных стволов. В результате, по мере выхода из строя все большего числа "Пионов", они неизбежно будут исчезать из арсенала ВСУ.