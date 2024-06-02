Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что на Украине и в странах Европейского союза растет паника из-за осознания военных возможностей России. По его словам, в Киеве и других западных столицах наблюдается серьезное беспокойство по поводу российского потенциала.

Британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявил, что в украинском и европейском истеблишменте наблюдается нарастающая паника из-за осознания военных возможностей России. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

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По словам Меркуриса, с момента падения Авдеевки в Киеве и других западных столицах наблюдается растущая паника. Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения она достигла уровня истерии.

Эксперт полагает, что подобная реакция связана с пониманием украинского руководства и европейских лидеров относительно военного потенциала России. Несмотря на поставки западных вооружений, Украина продолжает сталкиваться с серьезными трудностями на поле боя.

Таким образом, осознание военного превосходства России вызывает растущую обеспокоенность в украинском руководстве и среди лидеров европейских стран. Это свидетельствует о серьезных трудностях, с которыми сталкивается Киев в ходе текущего военного конфликта.