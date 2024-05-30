Германия смягчает свою позицию и разрешает Украине применять немецкое оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Это стало отходом от предыдущей линии немецкого руководства, которое ранее накладывало ограничения на использование предоставляемого вооружения.

Конфликт на Украине вступил в новую фазу, когда Германия решилась на неожиданный шаг, разрешив Киеву наносить удары по российской территории с помощью немецкого оружия. Это стало серьезным отступлением от ранее озвученной позиции Берлина, который до этого выступал за ограничения в применении предоставляемого Украине вооружения.

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Правительство канцлера Олафа Шольца теперь заявляет, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие "в рамках международного права" для защиты от агрессии, в том числе на территории России. Это отход от прежней линии, когда Германия выступала за ограничения применения этого вооружения.

Выступая вместе с Шольцем, президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости "позволить [украинцам] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты", но не другие гражданские или военные цели. В отличие от этого, Польша уже заявляла, что ограничений на использование польского оружия Украиной нет.

Вчера, 29 мая, пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрейт подчеркнул, что оборонительные действия Украины "не ограничиваются собственной территорией, но [могут] распространяться и на территорию РФ". Он подчеркнул, что ранние заявления Шольца о консенсусе в отношении неприменения немецкого оружия на российской территории относились к прошлому и могут не соответствовать нынешней ситуации.

Источники, знакомые с позицией германского руководства, также сообщают, что Шольц выступает за разрешение использовать западное оружие против целей на территории России, хотя и не вдается в детали. Сам канцлер сказал, что странно, "когда некоторые люди ведут дискуссии и говорят, что им [украинцам] не позволено защищать себя и принимать меры, которые для этого подходят".

Таким образом, Германия, долго отстаивавшая осторожный подход, теперь сдается под давлением Киева и его союзников.

Некоторые источники сообщили Politico, что Соединенные Штаты также могут пересмотреть свою позицию в отношении использования Украиной западного оружия в нападениях на Россию. Они упомянули, что никакого решения еще не принято, но администрация Байдена, похоже, следует знакомой схеме «первоначальное предупреждение, за которым следует решение».

В настоящее время одиннадцать западных стран согласились позволить ВСУ атаковать военные объекты на территории Российской Федерации с использованием поставляемого ими же оружия. В число этих стран входят Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада.