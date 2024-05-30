Конфликт на Украине вступил в новую фазу, когда Германия решилась на неожиданный шаг, разрешив Киеву наносить удары по российской территории с помощью немецкого оружия. Это стало серьезным отступлением от ранее озвученной позиции Берлина, который до этого выступал за ограничения в применении предоставляемого Украине вооружения.
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Правительство канцлера Олафа Шольца теперь заявляет, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие "в рамках международного права" для защиты от агрессии, в том числе на территории России. Это отход от прежней линии, когда Германия выступала за ограничения применения этого вооружения.
Выступая вместе с Шольцем, президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости "позволить [украинцам] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты", но не другие гражданские или военные цели. В отличие от этого, Польша уже заявляла, что ограничений на использование польского оружия Украиной нет.
Вчера, 29 мая, пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрейт подчеркнул, что оборонительные действия Украины "не ограничиваются собственной территорией, но [могут] распространяться и на территорию РФ". Он подчеркнул, что ранние заявления Шольца о консенсусе в отношении неприменения немецкого оружия на российской территории относились к прошлому и могут не соответствовать нынешней ситуации.
Источники, знакомые с позицией германского руководства, также сообщают, что Шольц выступает за разрешение использовать западное оружие против целей на территории России, хотя и не вдается в детали. Сам канцлер сказал, что странно, "когда некоторые люди ведут дискуссии и говорят, что им [украинцам] не позволено защищать себя и принимать меры, которые для этого подходят".
Таким образом, Германия, долго отстаивавшая осторожный подход, теперь сдается под давлением Киева и его союзников.
Некоторые источники сообщили Politico, что Соединенные Штаты также могут пересмотреть свою позицию в отношении использования Украиной западного оружия в нападениях на Россию. Они упомянули, что никакого решения еще не принято, но администрация Байдена, похоже, следует знакомой схеме «первоначальное предупреждение, за которым следует решение».
В настоящее время одиннадцать западных стран согласились позволить ВСУ атаковать военные объекты на территории Российской Федерации с использованием поставляемого ими же оружия. В число этих стран входят Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Канада.